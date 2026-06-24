Emekliye %18.19, memura %13.93 zam

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz 2026 zammı için geri sayım hızlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran enflasyonu öncesi Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) anketleri üzerinden iki farklı zam senaryosu öne çıktı. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16.60'lık maaş artışı şimdiden garanti altına alındı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı hakkıyla birlikte toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle bu oranlar daha da yukarı tırmanacak.

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.36 olarak gerçekleşti. Bu tahminin doğru çıkması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 18.19, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13.93 olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde halen 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 638 liraya çıkacak.

ZAMDA İKİNCİ SENARYO

FKB tarafından hazırlanan endekste ise haziran ayı enflasyon öngörüsü yüzde 2.25 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 19.23, memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 14.93 olacak. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşı ise 20 bin liradan 23 bin 846 liraya yükselecek. Mevcut maaşı 98 bin 784 TL olan müsteşar aylığı yüzde 13.93 zam senaryosunda 112.540 TL'ye, yüzde 14.93 zam senaryosunda ise 113 bin 532 TL'ye yükselecek.