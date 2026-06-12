Eminevim sürdürülebilirlik çalışmalarına devam edecek

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim'in sponsorları arasında yer aldığı Sıfır Atık Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Eminevim standını ziyaret etti, festival alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Erdoğan, etkinlik alanındaki stantları gezerek katılımcılarla bir araya geldi. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de Eminevim standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TASARRUF EKOSİSTEMİ YARATIYORUZ

Festival sponsorluğu vesilesiyle görüşlerini paylaşan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, "Eminevim olarak kurulduğumuz günden bu yana kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf kültürü üzerine inşa edilmiş bir iş modeliyle hizmet veriyoruz. Tasarrufun sadece bugünü değil, geleceği de kurtaracağına olan inancımızla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.