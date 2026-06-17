Emirates ve Etihad’dan savaşa karşı hamle

Birleşik Arap Emirlikleri, turizm sektöründe ziyaretçi deneyimini güçlendirecek yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Ülkenin iki bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Emirates ve Etihad Airways, uluslararası yolcular için seyahat sigortası uygulamalarını hayata geçirerek, özellikle son dönemde yaşanan bölgesel gerilimlerin yol açtığı endişeleri azaltmayı hedefliyor. Yeni uygulamanın ilk adımını Etihad Airways attı. Şirket, Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı ile yaptığı iş birliği kapsamında, Abu Dabi'ye gelen veya aktarma yapan uluslararası yolculara ücretsiz sağlık seyahat sigortası sunacağını açıkladı. Temmuz- Aralık 2026 döneminde geçerli olacak uygulama kapsamında, uygun bilet sahipleri 15 güne kadar sağlık güvencesinden otomatik olarak yararlanabilecek. Yolcuların ayrıca başvuru yapmasına gerek olmayacak ve sigorta ücreti biletin içinde yer alacak. Emirates ise farklı bir model üzerinde çalışıyor. Şirket yönetimi, sigorta şirketleriyle birlikte "makul fiyatlı" bir seyahat sigortası ürünü geliştirdiklerini duyurdu. Bu sistemle yolcuların, beklenmedik bir kriz, hava sahası kapanması veya olağanüstü bir durum yaşanması halinde ülkelerine dönüşlerinin güvence altına alınması hedefleniyor. Yolcunun hangi hava yoluyla döneceğine bakılmaksızın geri dönüşünün sağlanması planlanıyor.

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