EMİTT, 78 ülkeden katılımcıyı ağırladı

Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 5 Şubat'ta kapılarını açtı. Turizm profesyonelleri ve tatil tüketicilerini 28'inci kez İstanbul'da bir araya getiren fuar bugün sona erecek. Fuar kapsamında üç gün boyunca ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bulunduğu toplamda 78 ülkeden 666 davetli tur operatörünün yanı sıra binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlandı.

7 YILDA 132 MİLYAR $ GELİR

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, "Her şeyin başı iletişime dayanıyor. Devlet, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği bu başarıyı destekledi. Turizm yaptığımız her kasabada hayat güzelleşti, refah seviyesi yükseldi. 2032 yılına kadar 132 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Daha üst seviye zümrelere hitap eden bir pazar haline gelmeliyiz ve turist başına düşen 900 dolar seviyesini yukarı taşımalıyız" dedi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "Destinasyon alanında ilerlememiz gereken çok yol var. İspanya'nın tüm şehirleri birer destinasyonken, biz bu konuda yeterli başarıyı sağlayamıyoruz. Turizmde daha şeffaf, doğru veri ve etkin denetimlerle ilerlemesi sektörün geleceği için kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı da "Türkiye'de turizm sektörü ciddi bir gelişim içinde ve 2020'li yıllardaki turizm modelinden sonra önemli yollar katedildi" dedi. Fuarda katılımcı belediyeler hedeflerive çalışmaları hakkında bilgi verdi.