Emlak Katılım 2026 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı: Ülke ekonomisine 362 milyar TL kaynak

Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda reel ekonomiye sağladığı kaynak ve müşteri odaklı büyüme yaklaşımıyla 2026 yılının ilk yarısında da güçlü performansını sürdürdü. Faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye devam eden banka, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle sürdürülebilir büyümesini desteklerken mali yapısını daha da güçlendirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %75 artışla ülke ekonomisine 362 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %17 oranında artırarak 8.9 Milyar TL'ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü %56 artışla 464 Milyar TL'ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını %53 artışla 344 Milyar TL'ye yükseltti.

Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde %89 düzeyinde gerçekleşirken %17,80 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı ilk yarısında özkaynak kârlılığını %48,70 seviyesinde tamamladı.

SUKUK ALANINDA %125'LİK GÜÇLÜ BÜYÜME

Emlak Katılım'ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %155'lik bir artışla 26.2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ikinci çeyreğinde 12.3 Milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 15.5 Milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile %17'lik pazar payını koruyarak sektörün pazar liderleri arasında yer almaya devam etti.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör