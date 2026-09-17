Emlak Katılım’dan Birevim ve Katılımevim adımı! Görüşmeler başladı...

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, bankanın bağlı ortaklığının söz konusu satın alma görüşmelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı.

TERA GURUBU SATIN ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Temerrüte düştüğünü açıklayan Tera Grubu, zor durumda olan Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerindeki payları devralmak için görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Açıklamada "Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş . başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlanmıştır" denilmişti.

Daha sonrasında satış için mutabakat sağlandığı açıklansa da parasal miktar ve SPK, BDDK onaylarına dair hiçbir ayrıntıya yer verilmemişti.

Pusula Portföy'ün yönettiği fonlarda da büyük değer kayıpları oluşmuştu. PHE fonunda dün ve bugüne ilişkin getiri verileri açıklanmıyor.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, görüşmelere ilişkin olarak, "Finans, Tera'nın uzun vadeli olarak büyümeyi ve kalıcı değer üretmeyi hedeflediği ana faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı ve diğer finansal hizmetlerde oluşturduğumuz yapıyı daha geniş bir ürün ve müşteri tabanına taşıyacak fırsatları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tezmen "Görüşmelerine başladığımız bu işlem de tamamlanması halinde birbirini tamamlayan finansal hizmetlerimizi daha büyük bir ölçek altında buluşturacak. Biz finans sektörüne kısa vadeli bir yatırım perspektifiyle bakmıyoruz. Amacımız, sermaye piyasalarının derinleşmesinden beslenen, kurumsal kapasitesi yüksek ve uzun vadede değer üreten bir finans ekosistemi oluşturmak" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör