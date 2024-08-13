Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine 113 milyar kaynak

2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıklayan Emlak Katılım, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla ülke ekonomisine 113 milyar TL kaynak sağladı. Bankanın net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 73, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 158 artarak 5.2 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 203.7 milyar TL'ye çıktı. Toplanan fonların büyüklüğü de yüzde 60 artarak 160.1 milyar TL'ye yükseldi. Emlak Katılım, özkaynak karlılığını yüzde 81 seviyesine çıkartırken, bu alandaki sektör lideri konumunu korudu. Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları verimli kullanarak, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma noktasında kararlıyız" ifadelerini kullandı.