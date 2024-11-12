Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine 136 milyar TL’lik kaynak

Katılım finans sektörünün yükselen değeri Emlak Katılım; Türkiye ekonomisine katkı sunmaya, sürdürülebilir yatırımları desteklemeye, yeni ürünler ve finansman paketleri ile müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek olan sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

AKTİF BÜYÜKLÜK YÜZDE 45 ARTTI

Emlak Katılım yılın 3. çeyreği itibarıyla; aktif büyüklüğünü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 oranında artırarak 220 Milyar TL'ye, toplanan fonlarını da yüzde 40 artırarak 165,5 Milyar TL'ye yükseltti. Emlak Katılım'ın 2024 yılı 3. çeyrek itibarıyla ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayrinakdi finansman toplamı 136 Milyar TL oldu. Kullandırılan fon büyümesi ise yüzde 91 düzeyinde gerçekleşti.

Emlak Katılım özkaynak kârlılığını istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda yüzde 68 seviyesinde tamamladı. Takibe dönüşüm oranında yüzde 0,79 gerçekleşmeyle seyrini sektör ortalamasının altında sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise 19,88 seviyesinde gerçekleşti. Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60 oranında artışla 6,7 Milyar TL net kâr sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

"GİRİŞİMCİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, "Emlak Katılım olarak milli ekonomiye olan desteğimizi bu çeyrekte de sürdürdük. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek ve verimliliği artırmak için şubeleşmenin yanı sıra dijital yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Türkiye'nin önemli katılım finans kurumlarından biri olarak; katma değer üreten işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi ve girişimcimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.