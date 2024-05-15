Emlak Konut GYO’dan dev yatırım! İstanbul’un konut ihtiyacına cevap verecek

Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 1.615 bağımsız bölümü 11.514.186.629 TL'ye satın aldığını 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
PROJE GELİŞTİRME MALİYETLERİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak yürütecekleri bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetlerinin de Bakanlık tarafından karşılanacağı bildirildi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada satın alma işleminin ekspertiz değerine göre gerçekleştirildiğini, Bakanlık tarafından elde edilen finansman geliri ile de projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunacakları belirtildi.
Kurum tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emlak Konut GYO olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren medeniyetimizin izlerini taşıyan, zamanın ruhuna uygun, çevre dostu konut ve ticari alanlar üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız her bir projede milletimizin talep ve isteklerini göz önünde bulunduruyor, vizyoner çalışmalarla şehirlerimize değer katıyoruz.
Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğümüz; şehirlerimizin geleceğine yön verecek her türlü projeye de bu anlayışla ortaklık yapmakta veya katkıda bulunmaktadır.
YENİ FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NDE 1.615 BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALINDI
Emlak Konut GYO olarak; 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 1.615 bağımsız bölümün 11.514.186.629 TL'ye satın alma işlemini gerçekleştirdiğimizi bildirdik.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak yürüteceğimiz bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetleri de Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir.
İSTANBUL'UN KONUT İHTİYACINA CEVAP VERECEK
Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza/hissedarlarımıza da kâr sağlayacağı aşikardır.
GÜVENLİ, ENERJİ VERİMLİ, ÇEVRE DOSTU, SOSYAL DONATILARA SAHİP VE SIFIR ATIK UYUMLU...
Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir kârlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir.
Emlak Konut GYO olarak; vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.