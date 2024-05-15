Emlak Konut GYO’dan dev yatırım! İstanbul’un konut ihtiyacına cevap verecek

PROJE GELİŞTİRME MALİYETLERİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak yürütecekleri bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetlerinin de Bakanlık tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada satın alma işleminin ekspertiz değerine göre gerçekleştirildiğini, Bakanlık tarafından elde edilen finansman geliri ile de projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunacakları belirtildi.