Emlak Konut’tan dev kampanya: Evde faiz düşecek, vade uzayacak

Geçtiğimiz yıllarda rekor üzerine rekor kıran konut satışları, faizlerin yükselmesi ve fiyatlardaki fahiş artış sebebiyle geriledi. Hem fiyatlar hem de bankaların faiz yükü artınca vatandaşın konut sahibi olması iyice zorlaştı. Konut satışlarında yaşanan düşüş ve piyasadaki durgunluk Emlak Konut GYO'yu harekete geçirdi. Yıllarca birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak sektörü atağa kaldıran şirket, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya hazırladı.Bugün detayları açıklanacak dev konut kampanyasında konut kredi faizlerinin yüzde 1.30-1.50 bandına inmesi, vadenin 72 ay olması bekleniyor. Halen bankalarda güncel faiz oranları yüzde 3.19-4.50 bandında değişiyor. Emlak Konut'un kampanyasında ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılması da planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, diğer Emlak Konut kampanyalarında olduğu gibi, peşin alımlarda yüzde 20-25 indirim seçeneği de bulunuyor. Sektörün uzun süredir beklediği dev kampanyaya ağırlıkla Emlak Konut projeleri dahil olurken, kimi hasılat paylaşımı projeleri de kapsama alınacak.