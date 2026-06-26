Emlak Konut’tan girişimcilere finansal destek

Emlak Konut GYO tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, kamu, akademi, yatırım dünyası ve teknoloji girişimlerini aynı platformda buluşturdu. Zirvede, yapay zekâdan akıllı şehirlere, enerji teknolojilerinden girişim sermayesine kadar birçok başlık masaya yatırılırken, Emlak Konut'un teknoloji ve girişimcilik alanındaki yeni yol haritası da açıklandı. "Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Emlak Konut İnovasyon Platformu (EKİP) çatısı altında bir 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kurulacağını duyurdu. Teknolojiyi sahaya taşıyan bir ekosistem oluşturduklarını belirten Yılmaz, geçen yıl düzenlenen ilk zirvenin ardından birçok girişimle iş birliği geliştirdiklerini ifade etti. EKİP kapsamında yaklaşık 40 üniversite ve teknoparkla iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Yılmaz, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayacak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Bu yıl zirveye 1000'in üzerinde katılımcının katıldığını belirten Yılmaz, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonunun etkinlikte yer aldığını söyledi. Hızlandırma programları kapsamında bugüne kadar 29 girişimin mezun edildiğini, 11 girişimin Emlak Konut'un çözüm ortağı haline geldiğini ve 17 girişimin pilot uygulama süreçlerine dahil edildiğini açıkladı. Zirvede konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER OLUŞTURMAK



Bulut, şehircilik ve inşaat sektöründe geliştirilen yenilikçi çözümlerin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, bakanlığın şehirlerin geleceğine yönelik uzun vadeli politikalar geliştirirken, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak projeleri de hayata geçirmeyi sürdürdüğünü söyledi.



ZİRVE İKİ GÜN SÜRECEK



İki gün sürecek zirvede yapay zekâ uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği, dijital ikizler, sürdürülebilir yapı teknolojileri, yatırım ekosistemi ve girişim sermayesi mekanizmaları ele alınıyor. Katılımcılar ayrıca teknoloji girişimlerinin geliştirdiği ürünleri inceleme ve yatırımcılarla birebir görüşme fırsatı buluyor.

GENÇLERE VE GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Emlak Konut'un genç yetenekleri desteklemeye yönelik çalışmalarını da anlatan Yasir Yılmaz, Genç Yetenek Programı kapsamında 37 üniversitede 6 binden fazla öğrenciyle buluştuklarını söyledi. Yılmaz, beş şehirdeki ideathonlarda 56 takımın yarıştığını, finale kalan 15 takımın projelerini zirvede sergileyeceğini belirtti.

BİLİM İNSANLARI TÜNELİ İLGİ GÖRDÜ

Zirvenin dikkat çeken bölümlerinden biri de "Bilim İnsanları Tüneli" oldu. Hareketli portreler ve dijital ekranlarla hazırlanan alanda, tarihin akışını değiştiren 13 bilim insanı ve düşünürün çalışmaları tanıtıldı. Tünelde Isaac Newton, Harezmi, El-Cezeri, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Mimar Sinan, Marie Curie, Aziz Sancar ve Halil İnalcık gibi isimlerin insanlık tarihine yön veren çalışmaları anlatıldı.