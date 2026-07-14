Emlak Konut’tan uluslararası çıkarma

Emlak Konut GYO ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı'na bağlı National Housing Company (NHC) işbirliğiyle Suudi Arabistan'da hayata geçirilen 'Hayat Mekke' Projesi kapsamında Mekke ve Cidde satış ofisleri düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Emlak Konut GYO'nun uluslararası projesi Hayat Mekke, Türkiye'nin gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve şehircilik alanındaki tecrübesini Suudi Arabistan'a taşıyor.

PROJEYE YOĞUN TALEP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Riyad temasları sırasında projeye değinmiş, projenin yüzde 25'inin yabancılara satılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. Bakan Kurum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da kurduğu Emlak Konut Global Şirketinin Mekke'de inşasına başladığı Hayat Mekke projesinin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Projemizin ülkemiz kamuoyuna duyurulmasının ardından, ülkemiz vatandaşlarından yoğun talep gördü" ifadelerini kullanmıştı.

DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ

Satış ofislerinin açılış töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke Projesi'nin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen dostluğun, karşılıklı güvenin ve stratejik ortaklığın sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi. Yılmaz, Mekke ve Cidde'de hizmete açılan satış ofisleriyle yatırımcıların proje hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirterek, örnek villaların inşa çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Hayat Mekke Projesi'nin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen ilişkilerin şehircilik ve konut alanındaki en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Hayat Mekke ile başlayan işbirliğinin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde geliştirilecek yeni projelerle daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Bulut, bakanlık koordinasyonunda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 400 milyon dolar yatırım büyüklüğüne sahip Hayat Mekke Projesi, 5 milyon metrekarelik Mekke Kapısı Master Planı içerisinde toplam 255 bin metrekarelik alanda geliştiriliyor. Toplam 1.014 villadan oluşan proje kapsamında, imzalanan "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" doğrultusunda, villaların yaklaşık yüzde 25'lik bölümünü oluşturan 254 villanın uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldı. Yasir Yılmaz, satış ofisleriyle yatırımcıların proje hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirtti.



YENİ PROJELER YOLDA

Yasir Yılmaz, NHC ile Hayat Mekke Projesi kapsamında başlatılan iş irliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerinde geliştirilecek yeni projelerle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, Emlak Konut GYO'nun 73 yıllık şehircilik ve proje geliştirme tecrübesiyle bugüne kadar 448 proje ve 261 bini aşkın bağımsız bölüm geliştirdiğini belirtti.