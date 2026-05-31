Emlak vergisi ödemelerinde sona yaklaşıldı: Emlak vergisi nasıl ödenir?

Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi olan ve emlak vergisi ödemekle yükümlü olan herkes için süre 1 Haziran'da doluyor. Emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için belirlenen yasal sürede sona gelindi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok vergi mükellefi ödemelerini internet üzerinden yaptı. Ödemesini son ana bırakanlar ise vergi yükü ile karşı karşıya kalacak.

EMLAK VERGİSİNDE SON GÜN GELDİ

2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi 1 Haziran'da sona eriyor; ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

Vergisini zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan emlak vergileri artış oranları her yıl yeniden değerleme oranında belirlenecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin online tahsilat sistemleri, mobil ve internet bankacılığı uygulamaları ile e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları üzerinden banka ya da kredi kartıyla yapılabiliyor. Gecikme zammına yakalanmak istemeyenlerin ödemelerini 1 Haziran tarihinden önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ KİMLER TARAFINDAN ÖDENMİYOR?

Emekliler, geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.

Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.



