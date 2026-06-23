Empatiyi sigortacılığın merkezine taşıyoruz

2025 yılı başarılı performansları doğrultusunda AXA prestij kulüplerine girmeye hak kazanan 500'e yakın acente, AXA Yıldızları Buluşması'nda bir araya geldi. AXA Türkiye'nin temellerini attığı "Empati Güvencesi" yaklaşımının ele alındığı buluşmada, acente ve müşteri empatisi konuşuldu. Karşılıklı güvenin ve ortak başarı kültürünün bir yansıması olan organizasyon, sigortacılığın geleceğine yön veren vizyoner bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinliğin kalbinde yer alan "Empati Güvencesi", şirketin tüm süreçlerini kökten dönüştüren iş modelinin temelini oluşturdu. Müşterilerin anlaşılma, hızlı çözüm bulma ve her an yanında hissedilecek gerçek bir bağ kurma beklentisinden yola çıkan bu yaklaşım; ürün tasarımından hasar anına kadar her aşamayı kapsayan bir dönüşüm olarak paylaşıldı. Küresel gücü yerel esneklikle birleştiren Şirket, hasar anındaki en samimi yaşanmışlıkları merkeze alırken, teknolojiyi de insanın hayatını kolaylaştıran görünmez bir ağ gibi bu süreci destekleyen bir unsur olarak konumlandırıyor.

VAZGEÇİLMEZ GEREKLİLİK

Etkinlikte iş ortaklarıyla buluşan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, sigortacılığın hayatın her anına dokunan bir güven ilişkisi olduğunu belirterek, "Sigortacılıkta bugüne kadar ürün, hizmet ve teknoloji alanlarında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada ise geleceğin sigortacılığını belirleyecek asıl unsurun, riskleri yönetmenin ötesinde insanı anlamak olduğuna inanıyoruz" dedi. Ölken, sözlerini, "Bu doğrultuda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkiyi yeniden şekillendirerek Empati Güvencesi'ni geliştirdik. Empati Güvencesi, geliştirmeye ve olgunlaştırmaya devam edeceğimiz stratejik bir yaklaşım. Bu sayede risk yönetimindeki gücümüzü, müşterilerimizi ve acentelerimizi daha iyi anlama becerisiyle birleştiriyoruz. Bununla birlikte, sigorta sektörünün içinden geçtiği zorlu dönemde fabrika ayarlarını yeniden hatırlaması gerektiğine inanıyorum. Sektörün sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı kârlılık açısından ihtiyaç duyduğu çıkış yolu; doğru risk analizi ve disiplinli fiyatlama yaklaşımını esas alan teknik sigortacılık prensiplerine dönüşten geçiyor. Teknik sigortacılık bizim için bir tercih değil, sektörün geleceği açısından vazgeçilmez bir gereklilik. 2030 vizyonumuz doğrultusunda ise güvenden ödün vermeden empatiyi sigortacılığın merkezine taşıyor; müşterilerimiz ve acentelerimizle birlikte geleceğin sigortacılık deneyimini şekillendiriyoruz. Çünkü 2030'a ilerlerken adaptasyonun ve sürdürülebilir başarının anahtarının, teamüllerin ötesine geçerek müşteri ve acente empatisini iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek olduğuna inanıyoruz" diye tamamladı.