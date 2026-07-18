En çok ambalaj İstanbul’da toplandı! Bakan Kurum DOA’nın 17 günlük bilançosunu açıkladı

EN FAZLA AMBALAJ İSTANBUL'DA TOPLANDI

17 günlük verilere göre en fazla ambalaj toplanan il 2 milyon 760 bin 802 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 752 ambalajla Denizli, 1 milyon 260 bin 888 ambalajla Sakarya, 1 milyon 225 bin 795 ambalajla Ankara ve 1 milyon 200 bin 501 ambalajla Bursa takip etti.

Bakanlık, Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkının artacağını ve döngüsel ekonomiye önemli destek sağlanacağını vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör