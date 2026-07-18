En çok ambalaj İstanbul’da toplandı! Bakan Kurum DOA’nın 17 günlük bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin (DOA) ilk 17 günlük uygulama sonuçlarını paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, sistemin kısa sürede önemli bir başarı yakaladığını belirterek vatandaşların geri dönüşüme yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
33 MİLYONU AŞKIN AMBALAJ TOPLANDI
Paylaşılan verilere göre, DOA sistemi kapsamında 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Aynı dönemde sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu aştı.
Bakanlık, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte hem atık miktarının azaltılmasını hem de geri dönüşüm oranlarının artırılmasını hedefliyor.
EN FAZLA AMBALAJ İSTANBUL'DA TOPLANDI
17 günlük verilere göre en fazla ambalaj toplanan il 2 milyon 760 bin 802 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 752 ambalajla Denizli, 1 milyon 260 bin 888 ambalajla Sakarya, 1 milyon 225 bin 795 ambalajla Ankara ve 1 milyon 200 bin 501 ambalajla Bursa takip etti.
Bakanlık, Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkının artacağını ve döngüsel ekonomiye önemli destek sağlanacağını vurguladı.