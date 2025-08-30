En çok kazandıran yatırım belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

BORSA 11 BİN 605 PUANI GÖRDÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,01 düşüşle 14.973,86 puan, sanayi endeksi yüzde 0,35 azalışla 14.695,46 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.209,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 0,99 kazançla 25.194,33 puana yükseldi.

BORUSAN BORU SANAYİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,79 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi'yi yüzde 25,62 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 21,47 ile Efor Çay Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 11,09 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 9,58 ile Işıklar Enerji Yapı Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 835 milyar 848 milyon lirayla ASELSAN, 605 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA ve 464 milyar 830 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN, DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537,48 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 41,1510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,74 yükselişle 48,0231 lira oldu.

Geçen hafta 55,1870 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kazançla 55,4280 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,10 artışla 51,3760 liradan alıcı buldu.