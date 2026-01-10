En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oranlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylığına yapılacak zam da netleşti. En düşük emekli aylığı yüzde 18.4 artışla 20 bin TL oldu. 4 milyon 917 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenleme bütçeye 69.5 milyar TL etki yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına zammı da içeren 13 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklife göre halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12.19'un üzerinde yüzde 18.48 artırılarak 20 bin liraya yükseltildi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT

Yüzde 12.19 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine hükümet çalışma yürüttü. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıktı. Bu düzenlemeden yararlanacak vatandaş sayısı da 4 milyon 917 bine ulaştı. Bu artışın bütçeye etkisi ise 6 ay için 69.5 milyar TL olarak hesaplandı.

İMKÂNLARI ZORLADIK

Güler, "Bütçe disiplinini bozmadan bu imkânı geliştirmeye çalıştık. Yeterli miydi? Elbette yeterli değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkânları sonuna kadar zorlanmıştır, kaynak üretimi noktasında büyük uğraşlar verilmiştir" dedi. Güler, en düşük emekli aylığına ilişkin teklifin haftaya Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini, ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini kaydetti. Maaş ödemelerine yetişmese de hak kaybının söz konusu olmayacağına işaret eden Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerlilik kazanacağını, kanunun yürürlüğe girmesiyle aradaki farkların emeklilerin hesabına yatırılacağını kaydetti. Yetişmeme halinde 3 bin 119 liralık fark hesaplara yatırılacak.

GIDA VE YAKIT DESTEĞİ

Abdullah Güler, hane halkı geliri düşük ailelere gıda ve yakıt desteği vereceklerini belirtirken, yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Belli hanelerimize, çok düşük gelire sahip hanelerimize belli pilot illerimizde ve illerimizin belli bölgelerinde destek verebilecek bazı sosyal destek çalışmaları yapılıyor. Her ilimizde, belli bölgelerde pilot uygulamalar yapacağız. Bu hanelerimize gıda, ısınma desteği gibi yapılacak tespitlerle böyle bir çalışmayı ortaya koymayı arzu ediyoruz."





EMEKLİLİK SİSTEMİ ŞEFFAF HALE GETİRİLMELİ

Emeklilik sistemiyle ilgili soruya ilişkin Güler, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde emeklilik yaşının 65'in altında olmadığını söyledi. Ödenen prim miktarının, sürenin ve yaşın emeklilikte alınacak maaşı belirlediğini anlatan Güler, düşük yaşlardaki emeklilerin sisteme dahil edildiğini vurguladı. Güler, şunları kaydetti: "Emeklilik sistemimizde 17 milyon 720 bin emeklimiz var. Bunların sağlık hizmetlerini sürdürmeniz lazım. Emeklilik sisteminde maaşları hiçbir aksaklığa, gecikmeye sebebiyet vermeksizin öderken, tüm emeklilerimizi en üst seviyede sağlık hizmetlerinden de yararlandırmaya devam ediyoruz. Her türlü ilacını, ameliyatını, sağlık ihtiyacını en üst seviyede Türkiye'de vermeye devam ediyoruz. Bunun bütçesi nerede? SGK'da. SGK'nın da bütçesi, yetkisi kapsamında bunları sürdürmesi lazım. İnsanlar çalışma hayatında, emeklilikte daha yüksek emekli maaşı almak için yüksek prim ödüyorlar, uzun süre ödüyorlar, belli yaştan sonra emekli oluyorlar dolayısıyla onlar daha yüksek emekli maaşı alıyor. Bu evrensel kuraldır, bize has kural değildir. Bizim emeklilik sistemimizi daha şeffaf, adil, sürdürülebilir hale getirmemiz lazım."



BAKAN IŞIKHAN: VATANDAŞIN REFAHINI GENİŞLETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:"Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

İŞVEREN DESTEĞİ 1270 TL

Güler, asgari ücret işveren desteğinin de bin liradan 1.270 liraya yükseltileceğini aktardı.