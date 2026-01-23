En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, zaman zaman gerginliklerin de yaşandığı görüşmelerde teklifin, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören 7. maddesi kabul edildi. Teklifle 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 18.40'lık artışla 20 bin TL'ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 TL olan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.

3.119 TL'LİK FARK OLUŞTU

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ayın 17'si itibarıyla almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlara 16 bin 881 TL ödenmeye devam etti. SSK emeklileri ayın 17-26'sında ödeme alırken, Bağkur emeklilerinde maaşlar ayın 25-28'i arasında yatıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından emeklilere 3 bin 119 TL'lik zam farkı ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19.1 milyar lira fark ödemesi yapılacağı bilgisini paylaştı.