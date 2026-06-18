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Giriş Tarihi: 18.06.2026

En düşük emekli aylığında 23.500 lira beklentisi

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
En düşük emekli aylığında 23.500 lira beklentisi
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AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı. Emeklilerin temmuz ayı zamları, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. TÜİK'in mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1.71 olarak açıklamasının ardından, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 16.60 olarak kesinleşti. Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.36 olarak belirlendi. Ancak bu oranın yüzde 1 çıkabileceği de belirtiliyor. Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 17.50 ile yüzde 18 civarında olması yönünde. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 lira civarı zamlanacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 500 liraya çıkacak.

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En düşük emekli aylığında 23.500 lira beklentisi
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