En düşük emekli aylığında fark cuma günü yatıyor

En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu. Yapılan düzenleme doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek farklar, 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Emekliler, oluşan fark ödemelerini söz konusu tarih itibarıyla aylıklarını aldıkları ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

5.1 MİLYON KİŞİ ALACAK

SGK'dan yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi. Halen 20 bin TL olan emeklilerin hesabına cuma günü 3 bin 552 lira yatacak. 23 bin 552 liraya çıkacak en düşük emekli aylığından kök maaşı 16 bin 920 liranın altında kalan 5.1 milyon kişi yararlanacak. Bütçeye etkisi 79.3 milyar TL olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklarının temmuz sonundan (24 Temmuz) itibaren ödenmeye başlanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, üçer aylık dönemler halinde alanlara ise ödeme grubuna göre 1, 2 veya 3 aylık maaş farkı tahakkuk ettirildi. SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı aylıkları ise ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.