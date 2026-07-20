En düşük emekli maaşında kritik hafta

TBMM
tatile girmesine sayılı günler kala yoğun mesaisini sürdürüyor. Genel Kurulda, Somali
'deki Türk askeri varlığının görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ele alınacak. En düşük emekli aylığı temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek. En düşük emekli maaşında ilk 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 17.76 artışa gidilmişti. Düzenlemeden yaklaşık 5.1 milyon emekli doğrudan yararlanacak. Düzenlemenin yılın ikinci yarısında 79 milyar TL ilave maliyet oluşturması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili çerçeve yasanın ise TBMM tatile girmeden Meclis
'e sunulup sunulmayacağı konuşuluyor. AK Parti
yetkililerinin Meclis tatile girmeden sunulmasının planlandığını söylediği "çerçeve yasa" ile ilgili geçen hafta hızlanan temas trafiğinin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.