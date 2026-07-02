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Giriş Tarihi: 2.07.2026

En düşük maaşta gözler TBMM'de

Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan
En düşük maaşta gözler TBMM’de
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin beklentilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gözlerin 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildiğini belirten Işıkhan, oluşacak tablonun ardından konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #VEDAT IŞIKHAN #TBMM

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En düşük maaşta gözler TBMM'de
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