En düşük sigorta primi 1.601 TL

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı
sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi
bu yıl için en düşük 1.601 lira oldu. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1.547 lira olarak uygulanacak. Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53 lira, en yüksek prim 400 lira yatırılacak. İsteğe bağlı sigorta konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-İsteğe bağlı sigorta nedir?
30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün.
2-4A isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler e-devlet
üzerinden veya "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgâhının bulunduğu yerdeki SGK
müdürlüklerine başvurabilir.
3-Fazla ödenen sigorta primleri iade alınır mı?
Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu
'na fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunuyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade eder.
4-Ne kadar prim ödüyor?
İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek primde sınırlama bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar. Bu yıl isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1.601 lira ödeyecek.
5-Gerekli şartlar neler?
Birinci adımda isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuru, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her ay prim yatırılması gerekiyor. Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, ay içinde 30 günden az çalışmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmaması gerekiyor
6- Kısmi süreli çalışanlar eksik prim gününü nasıl tamamlayabilir?
Kısmi süreli işlerde çalışanlar eksik prim gününü 30 güne tamamlamak için primini kendi öder. Genel Sağlık Sigortası
prim borcu olmayanlar asgari ücretin yüzde 20'si oranında ödeme yapıyor.
7-Yaş koşulunu yerine getiriyorum, emeklilik için borçlanmaya gideceğim. Ne kadar ödemem gerekiyor?
Doğum ve askerlik borçlanması için bu yıl en düşük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira oldu.
8-Ev hizmetlerinde ayda 10 gün, altı ve üstü çalışanlar için prim ne kadar?
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalışan için en az 625.50 lira, 30 gün işçi çalıştıranlar 1.876 lira sigorta primi ödeyecek. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıranlar günlük 3.34 lira ödeyecek.
9- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kendi primini yatırabilir mi?
Ev hizmetlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar primini yatırabilir. Bu yıl için ödenek prim tutarı 1.626 lira olacak.
10- Yurtdışında yaşayıp borçlanmaya gidecekler kaç lira prim ödeyecek?
Yurtdışı borçlanmada prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Yurtdışı borçlanması yapacakların günlük en az 75 lira prim ödemesi gerekiyor.