En fazla kargo ve posta gönderen iller belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte zirvedeki şehir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargo gönderilerinin yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştığını bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "2026 Yılı İlk Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, gönderilerin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arasında taşındı.

KARGOLARIN YÜZDE 82'Sİ 2 KİLOGRAM VE ALTINDA

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında posta sektörüne ilişkin verileri değerlendirdi. E-ticaretin büyümesiyle posta kolisi ve kargo gönderilerindeki artışın sürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 691 milyon olan posta kolisi ve kargosu gönderi sayısı, 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 5 artarak 728,31 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gönderilerin ağırlık dağılımına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, gönderilerin yüzde 82'sinin 2 kilogram ve altındaki kargolardan oluştuğunu belirtti. 2 ila 20 kilogram arasındaki gönderilerin payı yüzde 17 olurken, 20 kilogramın üzerindeki gönderiler toplamın yalnızca yüzde 1'ini oluşturdu.

KARGOLARIN YÜZDE 83'ÜNDEN FAZLASI ŞEHİRLER ARASINDA

E-ticaret platformlarının yoğun kullanımının gönderilerin yapısına da yansıdığını belirten Uraloğlu, 2026'nın ilk yarısında posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 96'sının kurumsal gönderi olarak gerçekleştiğini, bireysel gönderilerin payının ise yaklaşık yüzde 4 olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, kargo hareketliliğinin büyük bölümünün şehirler arasında gerçekleştiğini belirterek, "Posta kolisi ve kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlası şehirler arası gönderilerden oluştu. Gönderilerin yaklaşık yüzde 15'i şehir içinde teslim edilirken yurt dışına gönderilenlerin oranı yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatlarının en fazla gerçekleştirildiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu." ifadelerini kullandı.

YURT İÇİ GÖNDERİLERİN YÜZDE 88'İ 2 GÜNDE TESLİM EDİLDİ

Teslimat sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, yurt içi posta gönderilerinin yaklaşık yüzde 11'inin kabul edildiği gün içerisinde teslim edildiğini belirtti.

Uraloğlu, kabul edildiği gün dahil olmak üzere gönderilerin yaklaşık yüzde 88'inin en geç iki gün içerisinde alıcılarına ulaştırıldığını bildirdi.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ 105,8 MİLYONA ULAŞTI

Kargo ve koli gönderilerinin yanı sıra haberleşme gönderilerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, 2026'nın ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısının yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Uraloğlu, "2026 yılının ilk yarısında haberleşme gönderilerinin sayısı yaklaşık 105,8 milyon olarak gerçekleşti. Haberleşme gönderilerinin yüzde 89'u 20 gram ve altında oldu. 20-50 gram aralığındaki gönderiler ise toplamın yüzde 6'sını oluşturdu. Ayrıca haberleşme gönderilerinde de şehirler arası trafik öne çıktı. 2026 yılının ilk yarısında en fazla haberleşme gönderisi teslimatı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yapıldı." ifadelerini kullandı.

POSTA SEKTÖRÜNDE 122 BİN 804 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Posta sektöründe 122 bin 804 kişinin istihdam edildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye genelinde 9 bin 543 posta şubesi ve acentenin hizmet verdiğini açıkladı.

Şubelerin 1.706'sının İstanbul'da, 737'sinin Ankara'da ve 509'unun İzmir'de bulunduğu belirtildi.

Sektörde yetkilendirilmiş 52 hizmet sağlayıcısı bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, bu hizmet sağlayıcılara 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en fazla yetki belgesinin İstanbul için verildiğini de ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör