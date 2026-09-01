En ucuz elektrikli geliyor: 1,3 milyon TL

Otomotiv alanında Türkiye'nin yerli markası Togg, daha farklı gelir gruplarına ulaşmak için geliştirdiği T6X modelini 1 milyon 300 bin TL seviyesinde fiyatlandırmayı hedefliyor. Yeni model yatırımlarıyla yıllık üretim kapasitesini önce 150 bin adede, ardından 200 binin üzerine çıkarmayı planlayan firma, araç yatırımlarının yanı sıra servis, şarj altyapısı, yazılım ve Avrupa operasyonlarına yönelik yatırımlarını da büyütüyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin T10X ve T10F modellerinin ardından geliştirdiği T6X'in mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını söyledi. Daha önce T6X için telaffuz edilen yaklaşık 1 milyon 300 bin TL'lik fiyat hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Tosyalı, piyasa koşullarında önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde bu hedefe ulaşmak istediklerini ifade etti. T6X için Haziran 2027'de talep toplanması, aynı ayın sonundan itibaren de teslimatların başlaması planlanıyor.

ÜRETİM 200 BİNİ AŞACAK

Yeni modellerle birlikte Togg'un üretim kapasitesinin de artırılması planlanıyor. Şirketin ilk aşamadaki hedefi yıllık 150 bin adet araç üretimine ulaşmak. Sonraki dönemde kapasitenin 200 bin adedin üzerine çıkarılması ve her yıl farklı bir segmentte yeni bir modelin pazara sunulması öngörülüyor. Tosyalı, üretim hacminin yükselmesiyle araç başına düşen yatırım maliyetinin azaldığını ve ölçek büyüdükçe maliyet optimizasyonunun güçlendiğini belirtti.

TRAFİKTE 120 BİN TOGG

Togg'un bugün yaklaşık 120 bin aracı Türkiye yollarında bulunuyor. Şirketin ilk aracını piyasaya çıkardığı dönemde 20 bin adetlik planlanan satışa karşılık 180 bin ön talep alınmıştı. Tosyalı, yedi yıl önce Türkiye'de 20'den fazla markanın toplam yıllık elektrikli araç satışının yaklaşık 7 bin adet seviyesinde olduğunu, bugün Togg'un tek başına aylık olarak bu seviyelere yaklaşan satış rakamları gördüğünü söyledi.



EN UCUZA EN DONANIMLI MODEL

Türkiye'de elektrikli araçlarda en ucuz olacak Togg'un fosil yakıtlı araçlarda da fiyat konusunda rakibi yok. Türkiye'nin yerli mobilite ekosistemi, mevcut C-SUV ve fastback gövde tipindeki elektrikli araçların 1.9 milyon TL seviyesinden başlayan fiyatları göz önüne alındığında, yaklaşık yarı fiyatına konumlandırılması geniş bir alıcı kitlesini heyecanlandırdı. Tam donanımlı, geniş iç hacimli ve yüksek teknoloji barındıran bu C segmenti elektrikli otomobilin, şehir içi ve şehirler arası kompakt kullanım için en ekonomik seçenek olması hedefleniyor. Gelecek yılın haziran ayında talep toplama sürecinin başlaması beklenen model, geleneksel benzinli motorlara karşı da hem alım maliyeti hem de işletme giderlerinde çok ciddi bir üstünlük kuruyor. Bu segmentte benzinli ve manuel araçlarda bile bu fiyat yok.



AVRUPA İÇİN FİNANSMAN MODELİ HAZIRLANIYOR

TOGG'un yatırım gündeminde Avrupa pazarı da var. Almanya'ya açılan şirket, burada yüksek ilgiyle karşılaştı. Avrupa'daki araç finansmanı sisteminin Türkiye'den farklı olması nedeniyle Togg'un bölgedeki bankalarla finansman modelleri konusunda görüşmeleri devam ediyor. Şirket, diğer Avrupa ülkelerinden gelen satış ve distribütörlük taleplerini de değerlendiriyor.



VESTEL VE ANADOLU TOGG'DAN ÇIKIYOR

TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve iki büyük ortağın ayrılacağı haberleri dün piyasaya bomba gibi düştü. Vestel ile Anadolu Grubu'nun şirkette sahip olduğu toplam yüzde 46'lık payın Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell tarafından alınması gündemde. Haber Borsa İstanbul'da ortak şirketlerin hisselerine de yansıdı. Vestel yüzde 6,5, Anadolu Grubu Holding yüzde 5.5 yükselirken Turkcell yüzde 5 geriledi. Turkcell'de satışların hızlanmasıyla pay bazında devre kesici devreye girdi.

TUTAR AÇIKLANMADI

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre Togg'da Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu ortaklıktan çıkmaya hazırlanıyor. Her iki şirketin Togg'da yüzde 23'er payı bulunuyor. Böylece el değiştirmesi planlanan toplam hisse oranı yüzde 46'ya ulaşıyor. Söz konusu hisselerin Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell tarafından alınması için görüşmeler devam ediyor. Tarafların yüzde 46'lık pay için ödeyeceği tutar henüz açıklanmadı. Görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği belirtiliyor. Turkcell'in mevcut durumda Togg'da yüzde 23 payı bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu ise Turkcell'in de yüzde 26.2'sine sahip. Bu nedenle planlanan işlem, Togg'un ortaklık yapısında TVF'nin doğrudan pay sahibi olmasının yanı sıra Turkcell üzerinden mevcut dolaylı bağlantısının da genişlemesi anlamına gelecek. Ortaklık değişikliği görüşmeleri Togg'un üretim ve satışlarını artırmaya çalıştığı dönemde gündeme geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Togg geçen yıl Türkiye'de 39 bin 20 araç sattı. Şirketin 2026'nın ilk yedi ayındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 25 bin 848 adede çıktı. Hisse devrinin bedeli ve işlem sonrasında Togg'daki yeni ortaklık oranlarının nasıl şekilleneceği ise görüşmelerin tamamlanmasıyla netleşecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör