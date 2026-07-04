En yüksek bitkisel üretime ulaştı

Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde son 66 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığını, bu kapsamda 140 milyon tonluk bitkisel üretim beklentisinin gerçekleştiğini söyledi. Bakan Yumaklı, bunun yalnızca bir rakam olmadığını belirterek, "Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. İnanıyoruz ki bu rahmet, üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak" dedi.

938 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Yumaklı, hayvancılıkta da son yıllarda çok güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sektörün tarihinin en büyük desteklerini aldığını söyledi. Güvenilir gıdada yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "1 Temmuz'da hayata geçirdiğimiz B-Reçete sistemiyle, bitki koruma ürünlerinde yeni bir dönemi başlattık. Hedefimiz daha az pestisit, daha sağlıklı üretim ve daha güvenilir gıda" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, stratejik olarak gördükleri tarım sektörünü desteklediklerini belirterek, "2026'da bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu. Ziraat Bankamızın yüzde 40,5'ten verdiği krediyi biz çiftçimize yüzde 12 gibi bir maliyetle yansıtıyoruz ki enflasyonun neredeyse üçte biri düzeyinde. Uygun koşullu finansman sayesinde üretimimiz daha da güçleniyor" dedi.

ZİRAAT BANKASI 1 TRİLYON TL KREDİ HACMİNE ULAŞTI



ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektörüne sağlanan finansman desteğinde tarihi bir rekora imza atıldığını duyurdu. Çakar, 1 milyon üreticiye ulaşan kredi miktarının 1 trilyon TL seviyesine yükseldiğini vurguladı. Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen organizasyonun önemine de değinen Çakar, "Bu bir yolculuk ve tüm paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, tarımsal sanayi, kooperatifler, akademisyenler ve bakanlık yetkilileriyle bir aradayız. 81 ilimizden yaklaşık 2 bin 500 üreticimizin katıldığı, tarladan tabağa tüm sürecin temsil edildiği dev bir organizasyona imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.