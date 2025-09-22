En yüksek kira İstanbul’da en düşük Kütahya’da

Üniversitelerin yeni eğitim dönemine başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve aileleri için barınma masrafları öncelikli gündem maddesi haline geldi. Şehir dışına yerleşecek yeni öğrenciler ve mevcut öğrenciler ile ailelerinin kiralık ev arayışları hala devam ederken, gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, öğrenci şehirlerindeki konut piyasasının durumunu mercek altına aldı. Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip 20 ildeki kiralık konut piyasası incelendi. Ağustos 2025 verilerine göre, bu şehirlerin büyük çoğunluğunda konut kiraları, yıllık enflasyon oranının altında bir artış gösterdi. 20 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul'da olurken en düşük ortalama kira bedellerine sahip olan il Kütahya oldu.

YÜZDE 36 ARTTI

Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul'daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 36 artış gösterdi. Ortalama birim kira 333 TL/m2 olurken, kiralık konut fiyatı ise 32 bin 932 TL oldu. Ankara'da kiralar geçen yıla göre yüzde 37 nominal artış gösterdi. Başkentte ortalama birim kira 249 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 28 bin 588 TL olarak gerçekleşti. İzmir'de Ağustos 2025 verilerine göre kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31 arttı. Ege'nin incisinde ortalama birim kira 280 TL/m2 ortalama kira ise 27 bin 978 TL seviyesinde gerçekleşti.

ANTALYA'DA ORTALAMA 24 BİN TL

Pandemi sonrasındaki göç trendleri ve yüksek yabancı konut talebi nedeniyle son yıllarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olan Antalya'da konut kira bedelleri normalleşme dönemine girdi. Ağustos 2025 itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüzde 36 oldu. Antalya'da ortalama kira ise 24 bin 346 TL olarak tespit edildi. Kocaeli'de kiralar, Ağustos 2025'te geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27 oranında arttı. Ortalama birim kira 214 TL/m2 , ortalama kira ise 23 bin 485 TL oldu. Samsun'da kiralar geçen yıla göre yüzde 41 nominal artış gösterdi. Samsun'da ortalama birim kira 191 TL/m2 olurken, ortalama kiralık konut fiyatları 18 bin 946 TL oldu.



ESKİŞEHİR'DE ORTALAMA 17 BİN 420 TL

Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu şehir olan Eskişehir'de kiralar Ağustos 2025 itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 14 artarken ortalama birim kira 191 TL/m2 ortalama kira bedeli ise 17 bin 420 TL oldu. Van'da ise kiralar geçen yıla göre yüzde 37 nominal artış gösterirken, ortalama birim kira 178 TL/m2 ortalama kira ise 16 bin 905 TL oldu. İncelenen şehirler arasında en düşük ortalama kira bedellerine sahip olan Kütahya ve Kayseri oldu. Kütahya'da ortalama kira 13 bin 552 TL, Kayseri'de ise 16 bin 659 TL seviyesinde kaldı.



ÖĞRENCİLER PAYLAŞIMLI EV TERCİH EDİYOR

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, yüksek kira fiyatları nedeniyle çoğu kentte öğrenciler arasında paylaşımlı evlerin hâlâ bir tercih nedeni olduğunu söyledi. Öğüt, "Öğrenciler için tek başına ev kiralamak çoğu şehirde yüksek bütçe gerektiriyor. Örneğin İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 33 bin TL seviyesinde. Bu nedenle birçok öğrenci, paylaşımlı evlerde yaşamayı tercih ediyor. Yılın başından bu yana enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda reel bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Bu sürecin devam etmesi halinde, öğrenciler için konut daha erişebilir hale gelebilir ancak bu da zaman alacak" dedi.