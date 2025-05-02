En yüksek nisan ayı ihracatı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir"Nisan'da ithalat yüzde 12,9 artarak 33 milyar dolar oldu.

Enerji savaşları ve enflasyonist baskılar Gümrük vergilerini yükseltme ve korumacılığın artırılması şekilde ticaret savaşları küresel ticaretin gidişatı konusunda önemli bir belirsizlik faktörü olarak artmaktadır.

Dünya ekonomisindeki tahminler ve beklentiler bir miktar aşağı doğru çekildi. DTÖ bu yıl dünya ticareti için yüzde 0,2 daralma bekliyor.

IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar da tahminlerini aşağı çektiler. IMF büyüme tahminini yüzde 2,8'e çekildi. Dünya ticareti tahmini yüzde 0,5 aşağı çekildi. OECD de tahminlerini aşağı çekti. AB, Euro Bölgesi için tahminlerde büyüme ve ticaret tahminleri de geriye çekildi.

Türkiye ekonomisine baktığımızda IMF Türkiye için büyüme tahmini 0,1 puan artırdı. Dünya Bankası ve OECD de Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükselttiler.

Ekonomimiz kesintisiz son 18 çeyrektir büyümesini devam ettirdi. 2025 ilk çeyrek büyümesinde olumlu artış bekliyoruz. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Bu son 20 yılın en düşük oranı olarak kaydedildi.

Nisan ayı ihracatı son 9 ayın en yüksek rakamı olurken, bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı oldu.