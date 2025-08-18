En zenginlerin yaşadığı ilçe Çankaya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin sosyoekonomik seviye bültenini yayımladı. Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek şehri İstanbul çıktı. İlçe düzeyinde ise Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bülten kapsamında, dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanıldı.

7 AYRI SEVİYE BELİRLENDİ

Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1.1'inin 'en üst seviyede', yüzde 11'inin ise 'üst seviyede' olduğu tespit edildi. Toplumun yüzde 16,4'ünü 'üst altı' grup oluştururken, yüzde 19,7'si ise 'üst orta' seviyesinde belirlendi. Yüzde 16,5'lik grup 'alt orta', yüzde 18,6'lık kesim 'alt' seviyesinde görüldü. Yüzde 16,7'lik kesim de 'en alt' seviyede yer alıyor. İller bazında, Ankara'daki hane halklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst, yüzde 20'sinin üst altı olduğu tespit edildi. İstanbul'dakilerin ise yüzde 2,4'ü en üst seviye grubunda yer aldı. Megakenttekilerin yüzde 16,4'ünün üst, yüzde 19'unun üst altı, yüzde 18,6'sının üst orta, yüzde 17,2'sinin alt orta, yüzde 13,8'inin alt ve yüzde 12,6'sının ise en alt seviyede olduğu belirlendi.

ZİRVE İSTANBUL'UN

İl düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halkları sıralandığında ise yüzde 28,6'lık dilime sahip olan İstanbul listenin ilk sırasında çıktı. İkinci sırada yüzde 11,5 ile Ankara, üçüncü sırada ise yüzde 6,7 ile İzmir yer aldı. Söz konusu seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK ÇAMOLUK'TA

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçenin sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olduğu görüldü. Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) olarak belirlendi.

SOSYOEKONOMİK SEVİYE NEDİR?

Sosyoekonomik seviye, insanları ekonomik ve sosyal statülerine göre gruplamak anlamına geliyor. Bu statüler belirlenirken, vatandaşların gelir durumları, bağlı oldukları meslek grupları, üzerlerindeki mülkiyet ve tapular, eğitim düzeyleri ve ev içerisinde sahip oldukları eşyalar gibi birçok parametre dikkate alınıyor.