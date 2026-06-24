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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:03 Son Güncelleme: 24.06.2026 15:04

Enerji altyapısına 80 milyar dolarlık dev yatırım geliyor! Bakan Bayraktar tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji dönüşümümüzün omurgasını oluşturacak daha dirençli ve modern bir şebeke için 2035’e kadar iletim ve dağıtım altyapımıza 80 milyar dolarlık dev bir yatırım planı yürütüyoruz” dedi.

DHA
Enerji altyapısına 80 milyar dolarlık dev yatırım geliyor! Bakan Bayraktar tarih verdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde iletim ve dağıtım altyapısına yönelik büyük ölçekli bir yatırım programı yürüttüğünü açıkladı. Bayraktar, 2035 yılına kadar enerji şebekelerinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 80 milyar dolarlık yatırım planlandığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜM VİZYONU LONDRA'DA ANLATILDI

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Bloomberg katkılarıyla düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'na, Murat Kurum ile birlikte katıldığını belirtti.

Küresel enerji piyasalarının krizler ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye'nin enerji dönüşüm stratejisini ve uzun vadeli hedeflerini uluslararası yatırımcılara aktardıklarını ifade eden Bayraktar, artan nüfus ve sanayileşmeyle birlikte yükselen enerji talebini karşılarken arz güvenliğini korumayı hedeflediklerini vurguladı.

HEDEF: 120 GİGAVAT YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ

Bayraktar, elektrifikasyon temelli enerji stratejisi kapsamında Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 gigavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artan nüfusumuz ve hızla kalkınan sanayimizle büyüyen enerji talebimizi karşılarken tedarik güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyoruz."

Bayraktar ayrıca, bu yıl Türkiye'nin ilk deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

NÜKLEER ENERJİDE YENİ DÖNEM

Türkiye'nin karbon nötr ekonomi hedeflerinde nükleer enerjinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, mevcut projelerin yanı sıra yeni yatırımların da gündemde olduğunu kaydetti.

Bayraktar, "Karbon nötr bir ekonomi için vazgeçilmez gördüğümüz nükleer enerjide ise Akkuyu, Sinop ve Trakya projelerimizin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de enerji portföyümüze eklemeyi hedefliyoruz" dedi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MURAT KURUM #ALPARSLAN BAYRAKTAR #ENERJİ

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