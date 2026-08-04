Enerji bursunda kontenjan 500’e, bölüm 38’e çıktı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında aylık 13 bin 750 TL ödemeli Araştırma Burs Programı başlattı.
Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride planlanan programlar, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor. Programların ilki, YKS
sınavının açıklandığı gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine verilecek aylık 13 bin 750 lira burs, gençlerin dikkatini çekti. İlgi üzerine Bakan Bayraktar'ın talimatıyla hem bursiyer hem de bölüm sayısı arttırıldı. Bayraktar, "Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz." dedi. Programa başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi'den alınacak