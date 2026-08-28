Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Enerji maliyetine Hürmüz etkisi
Giriş Tarihi: 28.08.2026

Enerji maliyetine Hürmüz etkisi

Enerji maliyetine Hürmüz etkisi
  • ABONE OL
Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik risk, tanker taşımacılığında sigorta maliyetlerini olağanüstü seviyelere taşırken küresel enerji ticaretini de doğrudan etkiliyor. Savaş riski primlerindeki yükseliş, petrolün taşınma maliyetini artırarak sigorta sektöründeki risk fiyatlamasını enerji fiyatlarının önemli bileşenlerinden biri haline getiriyor. İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda deniz sigortası küresel enerji piyasalarının temel gündem maddelerinden birine dönüştü. Bölgeden geçen tankerler için normal tekne-makine sigortasına ek olarak alınan savaş riski teminatlarının maliyeti, çatışmalar ve gemilere yönelik saldırılar nedeniyle sert şekilde yükseldi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerji maliyetine Hürmüz etkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA