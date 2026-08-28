Enerji maliyetine Hürmüz etkisi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Hürmüz Boğazı'nda artan jeopolitik risk, tanker taşımacılığında sigorta maliyetlerini olağanüstü seviyelere taşırken küresel enerji ticaretini de doğrudan etkiliyor. Savaş riski primlerindeki yükseliş, petrolün taşınma maliyetini artırarak sigorta sektöründeki risk fiyatlamasını enerji fiyatlarının önemli bileşenlerinden biri haline getiriyor. İran ile ABD arasındaki gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda deniz sigortası küresel enerji piyasalarının temel gündem maddelerinden birine dönüştü. Bölgeden geçen tankerler için normal tekne-makine sigortasına ek olarak alınan savaş riski teminatlarının maliyeti, çatışmalar ve gemilere yönelik saldırılar nedeniyle sert şekilde yükseldi.