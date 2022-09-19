Enerji sisteminin garantisi FSRU

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide tam bağımsızlık için yol haritası çizilirken, o dönemde enerji arz güvenliği için atılan adımlar ise bugün Türkiye'de enerjinin sigortası oldu. Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi FSRU gemisi bir yıllık sürede yaklaşık 2.1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı. Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk. BOTAŞ, 25 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma) gemisi Ertuğrul Gazi'yi devreye almıştı. BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi 295 metre uzunluğa, 46 metre genişliğe ve 63 metre yüksekliğe sahip. 108 milyon standartmetreküp doğalgaza eşdeğer olan 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon standartmetreküp gazlaştırma kapasitesi ile Türkiye'nin kesintisiz enerjiye ulaşmasında önemli bir paya sahip olarak bir yılı aşkın süredir görev yapıyor. FSRU'lardan transfer edilen doğalgazın ulusal doğalgaz şebeke sistemine aktarılabilmesi için, Edirne'nin Saros Körfezi'nde Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi inşaatı da sürüyor. Saros FSRU tamamlandığında Marmara Bölgesi'nin arz güvenliğiyle ilgili tüm problemler çözülmüş olacak.