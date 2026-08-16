Enerji tüketimini azaltacak planlar 81 ilde uygulanacak

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2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda belediyeler tarafından farklı yöntemlerle hazırlanan yerel iklim planları, yeni düzenlemeyle tüm illeri kapsayan ortak sistemle ele alınacak. Her il, kendi iklim risklerini ve sera gazı emisyonlarını tespit ederek azaltım hedeflerini ve eylemleri belirleyecek. Böylece iklim politikaları yalnızca çevre birimlerinin çalışma alanı olmaktan çıkarılarak enerji, ulaşım, sanayi, tarım, su yönetimi, şehircilik ve yatırım politikalarına entegre edilecek. Yerel düzeyde enerji dönüşümünü hızlandıran ve kurumlar arası işbirliğini güçlendiren bir yapı kurulacak.