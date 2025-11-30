Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: SABAH Gazetesi halkın özgürlüğüne önemli katkılarda bulundu

Basın ve yayın organları, ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olma görevini üstlenen medya kuruluşları, halkın haber alma özgürlüğünün en önemli temsilcileri konumundadır. Olayları ve olguları yakından takip eden basın kuruluşları, doğru bilgiyi, hızlı ve objektif bir yayın anlayışıyla okuyucularına ve izleyicilerine sunmakla görevlidir. Hükümetlerin attığı adımların ve gerçekleştirdiği atılımların takibi ve kamuoyuna duyurulması da şüphesiz basın kuruluşlarının önemli görevleri arasında yer almaktadır.1985 yılında yayın hayatına başlayan Sabah Gazetesi, aradan geçen 40 yılda Türk demokrasisine, hukukun üstünlüğüne, kişi hak ve hürriyetlerine, özellikle de halkın haber alma hakkına ve özgürlüğüne önemli katkılarda bulunmuştur. İzlediği yayın politikasıyla milletimizin teveccühünü kazanırken farklı gazetelerin doğup büyümesine, yeni televizyon kanallarının medya dünyasına kazandırılmasına büyük katkı sağlamıştır. Teknolojideki yenilikleri yakından takip edip yakalayarak dijital medyada da hatırı sayılır bir hedef kitleye ulaşan Sabah Gazetesi, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi olarak Türk medyasında sağlam bir yer edinmiştir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle milletimizin kaliteli, kesintisiz ve ucuz enerjiye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerjide arz güvenliğini sağlamlaştıracak projeler geliştirirken yerli ve milli kaynakların önemini bilerek petrolden doğal gaza, madenlerden nükleer enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede çeşitli adımlar atıyoruz. Bu yolda önemli ve büyük yatırımları hayata geçiriyoruz.Bakanlık olarak 2016 yılında başlattığımız Milli Enerji ve Maden Politikası ve sonrasında hayata geçirdiğimiz büyük projelerin Türk ve dünya kamuoyuna duyurulmasında öncü bir rol üstlenen Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Sabah'ı bir marka haline getiren tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum.