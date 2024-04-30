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Giriş Tarihi: 30.4.2024 08:58

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe sınırlarında tesis edilecek trafo binasının yapımı amacıyla kararın ekindeki haritada güzergahı gösterilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Erzurum'da kurulacak Nenehatun Rüzgar Enerjisi Santrali elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Tekman ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde bulunan 209 ada 4 parsel numaralı taşınmazın da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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