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Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:54

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de!

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de!
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde ve Sakarya'da enerji nakil hatlarının yapımı için söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Van'da "154 kV G24-Van GES TM-Özalp TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Batman'da "İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Batman İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ #RESMİ GAZETE

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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de!
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