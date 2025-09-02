Enerjide bağımsızlık adımları: Türkiye 55 sondaj kulesiyle sahada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye, milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptığı arama ve üretim çalışmalarını envanterine yeni teknolojiler ilave ederek sürdürüyor.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının azami seviyeye çıkarılması hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu Gabar Dağı'nda 10 Mayıs 2021'de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirilmişti. Sahadaki rezerv, açılan üretim kuyularıyla 2022 sonlarında üretime alınırken, Nisan 2023'te Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda 41 API gravite değerine ulaşılmıştı.

Günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol tüketimine sahip Türkiye'de yapılan keşifler sayesinde tüketimde yerli üretimin payı artırılırken, Gabar kısa sürede Türkiye'nin en verimli sahası haline geldi. Gabar sahasında yıllık üretim 2,3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlarken artan yerli üretim sayesinde petrol ithalatı da azalıyor.

Türkiye, petrol üretiminde kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesi hedefiyle sürdürdüğü hidrokarbon arama çalışmalarını, 3'ü yerli toplam 55 sondaj kulesiyle yürütüyor. Gabar'da petrol üretiminin yerli teknolojiyle yapılması konusunda adımlar atılırken, bu kapsamda yerli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri çeşitli sahalarda devreye alındı.

Bakanlıktan 28 Nisan 2024'te yapılan duyuruya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulmak için Gabar'da göreve başlamıştı. İmalatı yapılan yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" ise 27 Ağustos 2025'te Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı.

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından iki yeni yerli sondaj kulesi daha bu yıl envantere eklenmiş oldu.

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre. "U-Frame Cantilever" konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.