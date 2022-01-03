Enerjide devlet desteği sürecek

Giriş Tarihi: 4.1.2022

Geçen yıl küresel fiyat artışlarına rağmen, elektrik ve doğalgazda vatandaşa 160 milyar liralık destek sağlayan hükümet bu yıl da 100 milyarlık yardımda bulunacak. Elektrikte yüzde 25, gazda yüzde 50 destek verilecek