Enerjide hedef dışa bağımlılığı bitirmek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedeflediğini belirterek, yerli ve yenilenebilir kaynaklar, petrol ve doğalgaz üretimi ile nükleer enerji alanındaki çalışmaların bu hedefe ekonomik, stratejik ve jeopolitik açıdan önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşan Bayraktar, "Dışa bağımlılığı bitirmeyi başardığımız anda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü ve siyasi açıdan da çok daha güçlü bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

NÜKLEER LİGE ÇIKIYORUZ

Osmangazi'nin birkaç hafta sonra Karadeniz'deki lokasyonuna gideceğini söyleyen Bayraktar, "Üretimi iki katına çıkaracak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah ilk reaktörde elektrik üretmeye önümüzdeki birkaç ay içinde başlıyoruz. 70 yıllık bir rüya gerçekleşiyor. Türkiye nükleer lige çıkıyor" şeklinde konuştu.

TORUN ERDOĞAN'DAN HEDEF TARİH SORUSU

Panelde gençlerin sorularını yanıtlayan Bayraktar'a soru yönelten kişilerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu ve aynı zamanda Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Bakan Bayraktar'a Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarih nedir?" sorusunu yöneltirken Bakan Bayraktar "En zor soru bu oldu" diyerek karşılık verdi ve hedef tarihin 2035 olduğunu ifade etti. Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek de enerjide dışa bağımlılığı azaltabileceğimizi söyleyen Bakan Bayraktar, "Dışa bağımlılığı azaltmanın bir başka yolu da enerji tasarrufu ve verimliliğidir. Tüketimi bir miktar azaltabilir veya tüketim alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz" diye konuştu.