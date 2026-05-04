Enerjide önce güvenlik sonra rekabet

Tüm dünya enerji arz ve güvenliği alanında büyük sınavlar vermeye devam ederken, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de enerji sektöründe alacakları kararlarda öncelikli olarak ulusal güvenliği gözeteceklerini kaydetti. Küle, özel sektör eliyle gerçekleşen elektrik dağıtımında bir sektör incelemesi sinyali verirken, "Yurtiçinde enerji piyasasındaki aktörler konusunda bir problem tespit eder ya da şikayet alırsak mutlaka aksiyon alırız" dedi.

DAĞITIM SEKTÖRÜ RADARDA

Küle, enerji piyasalarında regülasyonun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) doğru bir şekilde belirlendiğinin altını çizerken, "Enerji sektöründe çok ciddi bir regülasyon var. Biz regülasyonun bu kadar güçlü olduğu yerlerde piyasada düzenleyici olacak kararlar vermiyor, o işi regülasyona bırakıyoruz" diye konuştu. Yakın zamanda elektrik dağıtım sektörüne yönelik bir 'sektör incelemesi' yapabileceklerini anlatan Küle, şunları söyledi: "Enerji piyasaları 90'lı yıllarda Körfez krizi ile başlayan, Ukrayna-Rusya savaşı ile şekillenen, şubat ayından bu yana da İran savaşı nedeniyle oluşan bir krizi yaşıyor. Bu kriz sadece rekabet anlayışıyla analiz edilebilecek bir konu değil. Burada jeopolitik unsurlar ve ulusal güvenlik çok önemli. Ulusal güvenlik stratejileri ile rekabet hukuku bazen çelişebilir. Yurtiçinde eğer bir tespitte bulunursak ya da şikayet alırsak mutlaka aksiyon alırız. Konjonktürel kırılganlık nedeniyle rekabet hukuku açısından genel bir bakış sergilemek acelecilik olabilir. Dolayısıyla bu konuda biraz daha bekleriz diye düşünüyorum."