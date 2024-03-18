Enerjide verimlilik artırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı'nın 2024 yılı başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacak. Enerji verimliliği uygulamalarının artırılması amacıyla 2009'a başlatılan programla proje başına 1.5 milyon liraya kadar destek verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, VAP 2024 başvurularında enerji verimli ekipman, sistem ve teknolojilerin kullanımını destekleyeceklerini belirterek, "VAP destekleri ile dijital uygulamalar ve yeni teknolojilerin kullanımını artıracağız. Sanayimizin yeşil dönüşümünü destekliyoruz" dedi.2024 VAP'ta öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üzeri olan aynı zamanda geri ödeme süresi en fazla 5 yıl olan proje başvuruları kabul edilecek. Bu projelere proje başı 1.5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin Enerji Bakanlığı veri tabanına kayıt olmaları ve enerji tüketim bildirimlerini girmeleri, sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirmeleri ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgesine sahip olmaları gerekecek. Sanayi, bina ve hizmet sektöründe verimlilik kapsamında yürütülecek projeler için başvurular, https://evdes. enerji.gov.tr adresi üzerinden 15 Nisan'da alınmaya başlanacak.BUGÜNE kadar VAP destek programı kapsamında, yatırım tutarı 551 milyon lira olan 283 imalat sanayi tesisinin, uygulaması tamamlanan 550 verimlilik artırıcı projesine 139 milyon lira destek sağlandı. Bu destek sonucu yıllık 1.1 milyar liralık parasal karşılığı olan 135.77 TEP (ton eşdeğer petrol) enerji tasarrufu gerçekleştirildi.