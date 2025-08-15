Enerjide yeni anlaşma müjdesi! Bakan Bayraktar tek tek açıkladı: İşte Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacağı ülkeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Suriye'ye yapılan doğal gaz ve elektrik ihracatı ile Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'na ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat verdi.

Enerji ve su gibi altyapı hizmetlerinin Suriye'de yaşamın normale dönmesi açısından oldukça kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "2 Ağustos'ta Azerbaycan'dan gelen gazı, Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarının günlük yaklaşık 3,4 milyon metreküp civarında olduğunu belirterek, "Boru hattının kapasitesi yaklaşık 6 milyon metreküp. Şu anda bu kapasiteyi 6 milyon metreküpe nasıl çıkarabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasiteyle Halep ve Humus'ta yaklaşık 1200 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecek. Böylelikle, Suriye'de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek." açıklamasında bulundu.

Bayraktar, Suriye'deki elektrik üretimi için güvenilir ve uzun vadeli doğal gaz tedariki hedeflediklerini aktardı.