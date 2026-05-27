Enerjide yenileniyoruz

Yeni enerji mimarisinin bel kemiğini oluşturacak olan yenilenebilir enerjide hedefler artıyor. 190'dan fazla ülkeden 100 bini aşkın kişinin katılımının beklendiği ve dünya iklim politikalarına yön verecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) yenilenebilir enerji için milat olacak. Bu yıl Antalya'da düzenlenecek olan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki yeni hedeflerini açıklayacak. Yenilenebilir enerjide gücüne güç katan Türkiye, toplam elektrik üretiminin 3'te 2'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bir kapasiteye ulaştı. Şimdi de 2035 hedefi olan 120 bin megavatlık üretim hedefi COP31 ile birlikte daha da yukarıya taşıyacak. Yeni dönem öncesi yenilenebilir enerji sektörü hedef ve önceliklerini SABAH'a anlattı.

ELEKTRİK SİSTEMİNİN OMURGASI

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, "Türkiye açısından yenilenebilir enerji yatırımları son beş yılda yatırımcı ilgisinin en yoğunlaştığı alanlardan biri oldu. Nisan 2026 sonu itibarıyla hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji santrallerinden oluşan yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 75 bin 895 megavat seviyesine ulaştı. Bu tablo, yenilenebilir enerjinin artık desteklenen alternatif bir kaynak değil, elektrik sisteminin ana omurgalarından biri haline geldiğini göstermektedir" dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Dr. İbrahim Erden ise Türkiye'nin 2035 için 5 gigavatlık deniz üstü rüzgâr enerjisi kapasitesi hedefi bulunduğunu kaydederek, "Bununla ilgili teknik çalışmalar, mühendislik çalışmalar devam ediyor. Dünya Bankası'nın finanse ettiği önemli çalışmalar var. 2030 ve sonrasındaki yıllar için yılda bir gigavatlık yeni santral devreye almalarının gerçekleşmesiyle 2035'te toplamda beş gigavatlık bir denizüstü hedefine ulaşabiliriz" dedi.

HES'LERE İHTİYAÇ ARTIYOR

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven ise bugün Avrupa Birliği, Çin ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkenin değişken üretim karakterine sahip yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunda hidroelektrik santrallerin dengeleyici ve depolayıcı gücüne daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram ise "Bugün dünyanın en gelişmiş elektrik sistemleri, yenilenebilir enerjinin payı arttıkça frekansını, gerilimini ve puantını yönetmek için depolamaya yaslanmakta" dedi. EDEDER olarak Türkiye'yi "Bölgenin Batarya Üssü" yapma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Bayram, "Bu Türkiye'yi yalnızca büyük bir pazar değil, bölgesinde denge merkezi haline getirecek" diye konuştu.