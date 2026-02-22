Enerjisa’dan 7 yıl vadeli 10 milyar TL tahvil ihrac

Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla tamamladı. Şirket, bu işlemle reel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracına imza atarak Türkiye
'nin enerji dönüşümündeki rolünü güçlendirdi. Söz konusu kaynak, Enerisa Enerji'nin hizmet verdiği üç dağıtım bölgesi Ayedaş, Başkent ve Toroslar'ın dağıtım altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak. Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Sağladığımız bu kaynakla, dağıtım altyapımızı güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli ve verimli bir enerji altyapısına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.