Enflasyon % 24’e faiz % 29’a inecek

TÜRKİYE 2024'ü uluslararası üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan ikişer basamak not artışıyla kapatırken, S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill ile Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Başkanı Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 beklentilerini açıkladı. Gill, "2025 yıl sonu enflasyon öngörümüz yüzde 24" dedi. Gill, ilk faiz indiriminin 250 baz puan seviyesinde olacağını kaydetti. Morales de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesine gerilemesini beklediklerini belirterek, "Merkez Bankası'nın kademeli gevşeme döngüsüne 2025 başında başlayacağı ve politika faizini 2025 yılı sonunda yüzde 29'a düşüreceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz" diye konuştu.