Enflasyon %31,5’e geriledi

Enflasyon ağustos ayında beklentinin altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 1.84 ile piyasa beklentisi olan yüzde 1.91'in altında arttı. Ağustos ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük fiyat artışı gerçekleşirken, temmuzda yüzde 31.75 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 31.51'e geriledi. Yılın ilk 8 ayı itibarıyla TÜFE artışı yüzde 22.07 olarak gerçekleşti.

GIDADA ARTIŞ YÜZDE 33.79

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık artışları gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.79, ulaştırmada yüzde 35.08 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39.77 olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.12, ulaştırmada 5.94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.01 yüzde puan oldu. Yıllık bazda enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 53.44 ile eğitim olurken, en düşük olduğu grup ise yüzde 13.16 ile giyim ve ayakkabı oldu.

GİYİMDE FİYATLAR DÜŞTÜ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık artışları gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.22, ulaştırmada yüzde 4.82 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.26 oldu. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.06, ulaştırmada 0.82 ve konutta 0.27 yüzde puan oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 8.62 ile eğitimde gerçekleşirken, giyim ve ayakkabı grubunda aylıkta yüzde 3.54 düşüş yaşandı.

EN ÇOK MEYVE UCUZLADI

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 56.26 ile "hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı" görüldü. Hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 28.89 ile dini hizmetler ve yüzde 25.37 ile yükseköğretim eğitimi kategorileri izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 21 ile sebze ve meyvede görüldü.



KARARLI MÜCADELE SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarımızla güçlü eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde önceliklendiriyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte ekonomideki öngörülebilirliği daha da artırmayı, kalıcı refah artışını desteklemeyi ve elde edilen kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi



HEDEFİMİZ KILICI FİYAT İSTİKRARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31.5 gerçekleşti. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15.9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.



KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

Kiracıların merakla beklediği oranlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi. TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.79 olarak hesaplandı. Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.90 olarak gerçekleşmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör