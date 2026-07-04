Enflasyon haziranda % 1’in altına indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyon haziranda yüzde 1'in altına indi. Aylık enflasyon yüzde 0.99, yıllık enflasyon yüzde 32.11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 29.84 ile tahminlerin altında arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.8 artış gösterdi. Yıllık yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28.09 olarak kayıtlara geçti.

GIDADA YILLIK ARTIŞ % 35.45

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35.45 artış, ulaştırmada yüzde 31.15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.61, ulaştırmada 5.19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.92 yüzde puan oldu. Aylık olarak bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.17, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.30 artış, ulaştırmada 0.05 azaldı.

DEZENFLASYON BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklıklar dezenflasyon sürecinde yavaşlamalara yol açabiliyor. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.