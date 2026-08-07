Enflasyon için gözler bu toplantıda! TCMB Başkanı Karahan yıl sonu tahminlerini açıklayacak

MEVCUT TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası tarafından 12 Şubat 2026'da açıklanan ilk raporda 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 15-21, 2027 sonu için ise yüzde 6-12 aralığı öngörülmüştü.

14 Mayıs 2026'da açıklanan ikinci raporda ise TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak revize etmişti. 2027 tahmini de yüzde 15'e, 2028 tahmini ise yüzde 9'a çıkarıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör