Enflasyon oranı ne zaman açıklanıyor? Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu bir süredir yanıt arıyor. Son adımda haziran ayı enflasyon oranı var. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkı için geri sayım başladı. Peki, haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı ne olur? İşte detaylar…